Врач назвал весомые доводы в пользу отказа от кофе

16 июня 2026, 11:22

Доктор Кукадиа: Нарушения сна могут стать поводом отказаться от кофе

Фото: iStock/boonstudio

Врач общей практики Сурадж Кукадиа, известный в соцсетях как «доктор Судж», перечислил случаи, когда от кофе лучше отказаться. Его рекомендации приводит издание Mirror.





По словам медика, поводом задуматься об исключении кофе из рациона служат проблемы со сном, повышенная тревожность или ощущение учащённого сердцебиения.

«Если вы чувствуете один из этих симптомов, пожалуйста, сократите количество выпиваемого кофе. В идеале прекратите его пить полностью», — посоветовал врач.

«Утренняя чашка кофе, скорее всего, все еще будет в вашем теле, когда вы попытаетесь лечь спать вечером, что значительно снизит качество вашего сна», — предупредил Кукадиа.