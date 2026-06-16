Врач назвал весомые доводы в пользу отказа от кофе
Доктор Кукадиа: Нарушения сна могут стать поводом отказаться от кофе
Врач общей практики Сурадж Кукадиа, известный в соцсетях как «доктор Судж», перечислил случаи, когда от кофе лучше отказаться. Его рекомендации приводит издание Mirror.
По словам медика, поводом задуматься об исключении кофе из рациона служат проблемы со сном, повышенная тревожность или ощущение учащённого сердцебиения.
«Если вы чувствуете один из этих симптомов, пожалуйста, сократите количество выпиваемого кофе. В идеале прекратите его пить полностью», — посоветовал врач.Кукадиа также обратил внимание на то, что кофеин перерабатывается организмом достаточно долго, и время употребления напитка не играет решающей роли. Даже выпитая утром чашка кофе, предупредил он, может всё ещё оставаться в организме к вечеру, что существенно ухудшает качество ночного отдыха.
«Утренняя чашка кофе, скорее всего, все еще будет в вашем теле, когда вы попытаетесь лечь спать вечером, что значительно снизит качество вашего сна», — предупредил Кукадиа.