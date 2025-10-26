Страшная авария, годы борьбы и смерть от онкологии: Трагический финал жизни Николая Караченцова. Кому досталось наследство актера?
Николай Караченцов навсегда остался в истории как один из самых ярких и харизматичных актёров советского и российского кинематографа. Его жизнь была полна триумфов на сцене и на экране. 27 октября исполняется 81 год со дня рождения артиста. О том, как жил и что оставил после себя великий актёр, читайте в материале «Радио 1».
Биография артиста
Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве, на Чистых прудах. Он рос в творческой атмосфере: его отец, Пётр Яковлевич, был заслуженным художником РСФСР и много работал в журнале «Огонёк», а мать, Янина Евгеньевна Брунак, — известным балетмейстером-постановщиком.
Любовь к сцене проявилась у Николая ещё в школьные годы, а окончательное решение поступить в театральный вуз привело его в Школу-студию МХАТ. Он окончил её с отличием в 1967 году и, вопреки обычной практике распределения во МХАТ, был направлен в Театр имени Ленинского комсомола.
Триумф в «Ленкоме» и звёздные роли в кино
В «Ленкоме» раскрылся уникальный актёрский талант Николая Караченцова, определивший весь его дальнейший творческий путь. После блестящего исполнения роли Тиля Уленшпигеля в спектакле «Тиль» в 1974 году Караченцов буквально проснулся знаменитым, став настоящим кумиром советской молодёжи. Однако подлинным театральным триумфом, навсегда вписавшим его имя в историю не только «Ленкома», но и всего отечественного театра, стала легендарная роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось». Этот образ, наполненный страстью, трагизмом и невероятной силой духа, стал визитной карточкой актёра и до сих пор считается эталоном сценического исполнения.
Параллельно с театральными работами стремительно развивалась и кинематографическая карьера Караченцова. Обладая редкой работоспособностью и разноплановостью, он снялся более чем в 150 картинах, в число которых входят фильмы «Старший сын», «Собака на сене», «Приключения Электроника», «Благочестивая Марта», «Белые росы», «Маленькое одолжение», «Человек с бульвара Капуцинов», «Танго на Дворцовой площади» и «Колхоз Интертейнмент».
Страшная авария и болезнь Караченцова
Жизнь Николая Караченцова разделилась на «до» и «после» в феврале 2005 года. Актер попал в аварию на Мичуринском проспекте в Москве. Он ехал из подмосковной Валентиновки к жене, которая сообщила, что её мать скончалась от рака. Караченцов не справился с управлением на обледенелой дороге и врезался в столб. Караченцов провёл 26 дней в коме и получил серьёзную черепно-мозговую травму, после которой ему пришлось заново учиться говорить и двигаться. Его супруга, актриса Людмила Поргина, стала для него главной опорой и сиделкой.
В то время Поргину критиковали за то, что она возила тяжелобольного супруга по ток-шоу и кинофестивалям. Многие задавались вопросом, насколько это было нужно самому Караченцову, которому было трудно появляться на публике в таком состоянии. Были разговоры и о том, стоит ли показывать публике Караченцова в болезненном состоянии. Одни считали, что он должен остаться в памяти как молодой гений театра и кино. Другие же утверждали, что правильно, что она не скрывает его болезнь, ведь он продолжает жить достойно, несмотря на ограничения.
Несмотря на инвалидность, Караченцов не сдавался и продолжал заниматься на специальных тренажёрах. Однако в 2017 году у него диагностировали неоперабельный рак лёгкого с метастазами в лимфоузлы. Лечение, включавшее химио- и лучевую терапию в России и Израиле, было тяжёлым, а в октябре 2018 года актёр был госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких и восстановиться уже не смог. Он скончался 26 октября 2018 года, не дожив один день до своего 74-го дня рождения.
Кому досталось наследство актера
Многолетнее лечение и реабилитация потребовали огромных расходов, и к моменту смерти денежных сбережений у актёра почти не осталось. Основной ценностью стала недвижимость, общая стоимость которой, по оценкам СМИ, могла достигать 700 миллионов рублей. В неё входила элитная квартира в Москве в Шведском тупике площадью 250 кв. м, приобретённая в 2003 году и оценённая в 300 миллионов рублей. Был у артиста и загородный дом в посёлке Валентиновка (Подмосковье) на участке в 50 соток, стоимость которого оценивалась примерно в 400 миллионов рублей.
После смерти артиста СМИ писали, что официальными наследниками Караченцова являются его супруга Людмила Поргина и сын Андрей. Известно, что перед смертью актёр подписал документы, согласно которым всё имущество переходило сыну. В отличие от многих известных семей, публичных скандалов и судебных тяжб из-за наследства не возникло. Пресса отмечала, что семья Караченцова всегда была дружной и сплочённой в борьбе за его жизнь и здоровье.