«Не просто усталость»: Эндокринолог назвала три гормона, которые первыми страдают при хроническом стрессе

06 января 2026, 14:47

Эндокринолог Салаева: у женщин на стресс первой реагирует щитовидная железа

Фото: iStock/Staras

Постоянная тревога и напряжение не просто портят настроение — они оставляют четкий след в анализах крови или провоцируют различного рода сбои. Для женщин подобные отклонения могут стать особенно опасными, повлияв на запланированную беременность.





Врач-репродуктолог, акушер-гинеколог с 15-летним опытом, основатель Школы репродуктивного здоровья «Стать мамой» Гюнай Салаева в беседе с «Радио 1» заявила, что есть определенные гормоны, которые быстро реагируют на стресс.





«У женщин щитовидка — один из тех органов-мишеней, которые очень резко реагируют на стресс», — отметила она.

ТТГ (тиреотропный гормон): стресс может «отключить» щитовидную железу, вызвав гипотиреоз, что напрямую мешает зачатию.

стресс может «отключить» щитовидную железу, вызвав гипотиреоз, что напрямую мешает зачатию. Кортизол: главный гормон стресса, для точной картины лучше сдавать его в суточной моче или сделать тест в слюне.

«Кортизол — тот гормон, который заставляет человека вставать с постели. Вечером он должен быть ниже, чем утром. Тратить его нужно с умом: не на просмотр плохих новостей, а на контрастный душ или зарядку», — посоветовала эндокринолог.

Пролактин: он вырабатывается в мозге и считается гормоном стресса, его хроническое повышение блокирует овуляцию.

«Если МРТ гипофиза чистое, а пролактин высокий — это функциональная гиперпролактинемия из-за стресса. Специальные препараты помогают его снизить и наладить цикл», — объяснила Салаева.