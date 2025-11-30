Врачи Красногорска помогли многодетной маме родить шестого ребёнка
В Красногорске врачи приняли шестые роды у 38-летней женщины. В роддоме местной больницы она родила здорового мальчика весом 3590 граммов и ростом 53 сантиметра.
Это шестой ребёнок в семье. Ранее в ней родились три мальчика и две девочки. Врач-акушер-гинеколог Ксения Иванникова сообщила, что роды прошли без осложнений.
«Предыдущие четверо детишек в этой семье родились также у нас в роддоме. Пациентка осталась всем довольна. Желаю ей и её малышу большого здоровья, счастья и побыстрее восстановиться», — добавила Иванникова.Мать и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже выписались. Примечательно, что первые буквы имен старших детей — Михаила, Александра, Марии и Артемия — складываются в слово «МАМА». Новорожденного мальчика назвали Максимом.
Для жительниц Подмосковья работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье» и единый call-центр по телефону 8 (800) 550-30-03.