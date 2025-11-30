Врачи Красногорска помогли многодетной маме родить шестого ребёнка

30 ноября 2025, 14:35

оригинал Фото: Istock/oatawa

В Красногорске врачи приняли шестые роды у 38-летней женщины. В роддоме местной больницы она родила здорового мальчика весом 3590 граммов и ростом 53 сантиметра.





Это шестой ребёнок в семье. Ранее в ней родились три мальчика и две девочки. Врач-акушер-гинеколог Ксения Иванникова сообщила, что роды прошли без осложнений.

«Предыдущие четверо детишек в этой семье родились также у нас в роддоме. Пациентка осталась всем довольна. Желаю ей и её малышу большого здоровья, счастья и побыстрее восстановиться», — добавила Иванникова.