Подмосковный эндокринолог рассказала, о чём говорит склонность к зябкости

09 декабря 2025, 20:01

оригинал Фото: Istock / megaflopp

Склонность человека постоянно мёрзнуть – не просто особенность, а важный сигнал организма. Об этом предупредила главный внештатный специалист-эндокринолог Московской области Инна Мисникова.





Постоянное ощущение холода даже в комфортных температурных условиях может указывать на нарушения в работе эндокринной системы.

«В отличие от временного переохлаждения, патологическая зябкость сохраняется независимо от внешних условий и говорит о нарушении терморегуляции организма. Одна из распространённых эндокринных причин постоянной зябкости – гипотиреоз, то есть снижение функции щитовидной железы», – объяснила Мисникова, слова которой приводит пресс-служба Минздрава России.

«Средняя температура тела может упасть ниже 36,6°C, и человек становится чувствительным к холоду. Замедление обмена веществ приводит к снижению выработки энергии и тепла. Этим и объясняется постоянное ощущение холода даже», – сказала эндокринолог.