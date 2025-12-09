Поликлиника подмосковного Красноармейска расширила возможности диагностики

09 декабря 2025, 12:46

В Красноармейске после капремонта запустили новое диагностическое отделение в медсанчасти № 154. Теперь все кабинеты — в одном блоке на первом этаже. Это значительно облегчает прохождение обследований для пациентов. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.





Заведующая отделением лучевой и функциональной диагностики, кардиолог Юлия Каледина рассказала, что здесь проводят УЗИ, ЭКГ, спирометрию, холтеровское и суточное мониторирование давления, ЭЭГ, ЭНМГ и другие современные исследования.



Объединить все диагностические службы удалось, благодаря ремонту и перепланировке помещений общей площадью более 300 м². Работы финансировало Федеральное медико-биологическое агентство по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

За счет средств медсанчасти закупили новую мебель — столы, стулья, кресла, кушетки, шкафы и тумбочки. А еще установили современные сплит-системы и кондиционеры не только в кабинетах врачей, но и в коридоре отделения.



«Для удобства пациентов мы также обновили навигационные таблички», — отметила замначальника медсанчасти Ирина Титкова.