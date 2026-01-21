В Наро-Фоминске хирурги спасли пациентку с тяжёлым осложнением диабета
Подмосковные хирурги прооперировали женщину с тяжёлым осложнением сахарного диабета второго типа. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В Апрелевскую поликлинику Наро-Фоминской больницы поступила 72-летняя пациентка с флегмоной правой стопы. Это острое гнойное воспаление подкожной клетчатки и глубоких тканей.
Ранее женщине ампутировали два пальца. У неё сохранялась незаживающая инфицированная рана. Был высок риск дальнейшего распространения инфекции.
«В лечении применяли поэтапную некрэктомию – хирургические операции по удалению омертвевших тканей из раны или очага воспаления. Кроме того, мы использовали современные перевязочные и раневые покрытия. Это позволило остановить инфекционный процесс, активизировать заживление и добиться полного закрытия раны», – рассказала врач-хирург Вера Заречина.
Сейчас пациентку уже выписали домой на амбулаторное лечение.
Как отметили в министерстве, таких тяжёлых осложнений можно избежать при своевременном обращении к врачу. Медики настоятельно рекомендуют не откладывать визит к специалисту и ни в коем случае не заниматься самолечением.