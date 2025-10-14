«Мы все боялись»: причиной смерти легендарной актрисы Дайан Китон мог стать рак кожи

14 октября 2025, 13:37

Друзья актрисы Дайан Китон считают, что она могла умереть от рака

Дайан Китон (Фото: Instagram* / @diane_keaton)

Друзья Дайан Китон считают, что причиной смерти знаменитой актрисы могла стать онкология.





Несколько дней назад поклонники узнали о кончине 79-летней звезды «Крёстного отца» и фильмов Вуди Аллена, однако официальная причина её смерти пока не раскрыта.



По данным RadarOnline, в последние недели жизни Китон боролась с тяжёлым заболеванием, которое тщательно скрывала. Источники из близкого окружения актрисы утверждают, что речь могла идти о рецидиве рака кожи — недуга, с которым Дайан сталкивалась дважды. В 21 год у неё обнаружили базалиому, а в 2011 году — плоскоклеточный рак щеки.



Друзья заметили, что в последние месяцы Китон сильно похудела и выглядела ослабленной.





«Она выглядела хрупкой, что было необычно для человека с такой силой духа. Мы все боялись, что это снова рак, но она не хотела, чтобы кто-то суетился вокруг неё», — рассказал один из близких актрисы.