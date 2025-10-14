«Мы все боялись»: причиной смерти легендарной актрисы Дайан Китон мог стать рак кожи
Друзья Дайан Китон считают, что причиной смерти знаменитой актрисы могла стать онкология.
Несколько дней назад поклонники узнали о кончине 79-летней звезды «Крёстного отца» и фильмов Вуди Аллена, однако официальная причина её смерти пока не раскрыта.
По данным RadarOnline, в последние недели жизни Китон боролась с тяжёлым заболеванием, которое тщательно скрывала. Источники из близкого окружения актрисы утверждают, что речь могла идти о рецидиве рака кожи — недуга, с которым Дайан сталкивалась дважды. В 21 год у неё обнаружили базалиому, а в 2011 году — плоскоклеточный рак щеки.
Друзья заметили, что в последние месяцы Китон сильно похудела и выглядела ослабленной.
«Она выглядела хрупкой, что было необычно для человека с такой силой духа. Мы все боялись, что это снова рак, но она не хотела, чтобы кто-то суетился вокруг неё», — рассказал один из близких актрисы.По словам подруги Дайан, актриса приняла решение бороться с болезнью в одиночку и «на своих условиях».