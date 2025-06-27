Россиянам раскрыли, почему кипятить воду дважды опасно для здоровья
Кипятить воду в чайнике несколько раз опасно для здоровья
Повторное кипячение воды в чайнике несет риски для здоровья. Об этом рассказал эколог, инженер-физик, автор учебника «Управление ЖКХ» Илья Рыбальченко.
«Вода, даже кипяченая, контактирует с окружающей средой. В нее постепенно начинают набираться разнообразные микробы, могут развиваться грибки на стенках и даже залетать комарики, мухи и насекомые. Никакой необходимости кипятить второй раз нет», — рассказал эксперт в беседе с Pravda.Ru.
Он пояснил, что лучше кипятить воду из-под крана, а не ту, которая постояла, контактируя с окружающей средой, и, вероятно, содержит продукты жизнедеятельности различных микробов и грибов.
Эксперт призвал любителей горячего чая, которые многократно подогревают чайник, задуматься о том, что когда вода в нем становится теплой, а это идеально для размножения различных бактерий.