Егорьевские врачи спасли 20-летнюю молодую маму с инсультом
Врачи Егорьевской больницы спасли 20-летнюю девушку, которая перенесла инсульт. Подробности сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в стационар молодую маму, которая, находясь дома с годовалым сыном, неожиданно почувствовала себя плохо. Женщина поступила в приёмный покой в тяжёлом состоянии, с сильной головной болью, асимметрией лица, раздвоением в глазах, нарушением глотания и болью в шее.
Врачи диагностировали закупорку правой позвоночной артерии. Для удаления тромба пациентку срочно отправили в операционную. Своевременное обращение за медицинской помощью спасло её от инвалидизации.
«Хирургическое вмешательство длилось около 40 минут и прошло успешно. Мы применили метод тромбоэкстракции, который не раз доказывал эффективность и безопасность. Специальные инструменты вводятся в сосуды через небольшой прокол в артерии, что позволяет восстановить кровоток в поражённой области», – рассказал заведующий неврологическим отделением сосудистого центра Егорьевской больницы Шероз Рахмонов.Со слов девушки, ранее она вела здоровый образ жизни, и ничто не предвещало заболевания. Для выяснения причин инсульта её направили к гематологу.
Сейчас пациентка выписана домой и вскоре сможет вернуться к привычному образу жизни.