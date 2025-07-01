Егорьевские врачи спасли 20-летнюю молодую маму с инсультом

01 июля 2025, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Егорьевской больницы спасли 20-летнюю девушку, которая перенесла инсульт. Подробности сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Бригада скорой помощи доставила в стационар молодую маму, которая, находясь дома с годовалым сыном, неожиданно почувствовала себя плохо. Женщина поступила в приёмный покой в тяжёлом состоянии, с сильной головной болью, асимметрией лица, раздвоением в глазах, нарушением глотания и болью в шее.



Врачи диагностировали закупорку правой позвоночной артерии. Для удаления тромба пациентку срочно отправили в операционную. Своевременное обращение за медицинской помощью спасло её от инвалидизации.

«Хирургическое вмешательство длилось около 40 минут и прошло успешно. Мы применили метод тромбоэкстракции, который не раз доказывал эффективность и безопасность. Специальные инструменты вводятся в сосуды через небольшой прокол в артерии, что позволяет восстановить кровоток в поражённой области», – рассказал заведующий неврологическим отделением сосудистого центра Егорьевской больницы Шероз Рахмонов.