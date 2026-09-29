Невролог перечислил способы, помогающие снизить риск инсульта

29 сентября 2026, 13:04

Невролог Сутормин: риск инсульта можно снизить с помощью диеты и когнитивных упражнений

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Все чаще специалисты-неврологи с сожалением сообщают, что инсульт «молодеет», и причины этому совершенно разные. Можно ли избежать заболевания, и как это сделать в домашних условиях?





Главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» сообщил, что самый молодой инсульт может случиться и в 6, и в 9 лет.





«До 20-25 лет инсульт развивается как осложнение заболеваний эндокринной системы, как генетическая патология, или из-за приема препаратов», — сказал врач.

«Здесь поможет средиземноморская диета: здоровое питание с минимумом жареного и острого. Исключаем алкоголь, не переедаем, дробим приемы пищи. Больше воздействуем на когнитивные функции организма: память, обучение. Не надо отказывать себе в удовольствии решать кроссворды, изучать иностранные языки, читать научно-популярную литературу и участвовать в каких-нибудь викторинах», — объяснил невролог.

«Нужно сдавать анализы крови, гемоглобин, липидограмму, ЭКГ и УЗИ сосудов шеи», — сообщил эксперт.