Нутрициолог раскрыла, какие продукты являются тихими провокаторами воспалений в организме
Нутрициолог Панова: воспаления в организме вызывают соль и сахар
Норма соли — всего 5 граммов в день, а сахара — не более пяти чайных ложек. Почему же мы так легко их превышаем?
Нутрициолог, президент Союза «Здоровье наших детей» Ольга Панова в беседе с «Радио 1» предупредила, что и соль, и сахар в больших количествах провоцируют воспалительные процессы в организме.
«Если человек хочет подсолить то, что уже посолено, то он однозначно перебирает норму», — пояснила она.
По ее словам, особенно аккуратным нужно быть с солеными продуктами зимой, а лучше всего — убрать солонку со стола.
«Особенно мужчины, как говорят в Минздраве, очень любят подсолить, не попробовав. Это все разрушает организм», — отметила эксперт.
Панова порекомендовала начинать соблюдать правильное питание с обследования, а не действовать вслепую. Например, сдать анализы на генетические непереносимости, а дальше приняться за базовые вещи: ограничить соль, сахар и трансжиры.
«Контроль над солью и сахаром — это основа противовоспалительного питания. Начните с малого: уберите солонку и начните читать информацию на этикетках», — посоветовала она.