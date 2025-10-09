Нутрициолог раскрыла, какие продукты являются тихими провокаторами воспалений в организме

09 октября 2025, 11:27

Нутрициолог Панова: воспаления в организме вызывают соль и сахар

Фото: iStock/Arina_Bogachyova

Норма соли — всего 5 граммов в день, а сахара — не более пяти чайных ложек. Почему же мы так легко их превышаем?





Нутрициолог, президент Союза «Здоровье наших детей» Ольга Панова в беседе с «Радио 1» предупредила, что и соль, и сахар в больших количествах провоцируют воспалительные процессы в организме.





«Если человек хочет подсолить то, что уже посолено, то он однозначно перебирает норму», — пояснила она.

«Особенно мужчины, как говорят в Минздраве, очень любят подсолить, не попробовав. Это все разрушает организм», — отметила эксперт.

«Контроль над солью и сахаром — это основа противовоспалительного питания. Начните с малого: уберите солонку и начните читать информацию на этикетках», — посоветовала она.