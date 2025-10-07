Достижения.рф

Ежедневное употребление банки колы значительно повышает риск заболеваний печени

Фото: iStock/Narong KHUEANKAEW

Новое исследование показало, что ежедневное употребление даже одной банки колы значительно повышает риск развития опасных заболеваний печени. Учёные отмечают, что от этого не спасёт и «диетическая» версия напитка — по последним данным, она может быть даже более вредной.



Как передает Telegram-канал Mash, по результатам исследования, потребление 250 мл колы зеро в день увеличивает вероятность развития стеатотической болезни печени, связанной с метаболической дисфункцией (MASLD), на 60%. Обычная кола повышает этот риск на 50%.

Эксперты предупреждают, что такие показатели ставят газированные напитки в ряд с вредными привычками и делают их потенциально более опасными для печени, чем умеренное потребление алкоголя.

Иван Мусатов

