Ежедневное употребление банки колы значительно повышает риск заболеваний печени
Новое исследование показало, что ежедневное употребление даже одной банки колы значительно повышает риск развития опасных заболеваний печени. Учёные отмечают, что от этого не спасёт и «диетическая» версия напитка — по последним данным, она может быть даже более вредной.
Как передает Telegram-канал Mash, по результатам исследования, потребление 250 мл колы зеро в день увеличивает вероятность развития стеатотической болезни печени, связанной с метаболической дисфункцией (MASLD), на 60%. Обычная кола повышает этот риск на 50%.
Эксперты предупреждают, что такие показатели ставят газированные напитки в ряд с вредными привычками и делают их потенциально более опасными для печени, чем умеренное потребление алкоголя.
Читайте также: