Ежедневное употребление банки колы значительно повышает риск заболеваний печени

07 октября 2025, 13:23

Фото: iStock/Narong KHUEANKAEW

Новое исследование показало, что ежедневное употребление даже одной банки колы значительно повышает риск развития опасных заболеваний печени. Учёные отмечают, что от этого не спасёт и «диетическая» версия напитка — по последним данным, она может быть даже более вредной.