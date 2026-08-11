«Обмануть организм»: Диетолог назвала альтернативу вредным сладостям
Диетолог Соломатина: в зефире много воздуха и мало калорий, поэтому он полезнее шоколада
Сладости — это то, что может быстро поднять настроение и сделать счастливым человека всего за пару минут. Но что же делать тем, кто, например, придерживается диет? В этом случае многие диетологи «прописывают» зефир, говоря, что он не навредит ни фигуре, ни общему здоровью. Так ли это на самом деле?
Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что сомнительно называть зефир безвредным продуктом, потому что в нем есть сахар, однако в сравнении с другими сладостями он лидирует.
«В зефире на первом месте все равно стоит сахар, патока, поэтому это изделие достаточно сладкое. Но там есть полезные загустители: агар-агар, желатин, пектин. Желатин, например, влияет на коллаген, а это наши ногти и суставы. Агар-агар забирает токсины, излишки сахара, жиров и так далее. Пектин — это фактически та же клетчатка, которая полезна для иммунной системы. Еще в зефире должна быть обязательно яблочная основа», — сказала эксперт.
По словам диетолога, зефир хорошо взбивается, поэтому в нем много воздуха, от этого продукт кажется объемнее.
«Для тех, кто хочет понизить количество калорий и как-то обмануть свой организм, лучше выбирать зефир, чем другую сладость. По сравнению с конфетами, тортиками, пирожными — это полезнее. Там не такая высокая калорийность, поэтому если ограничимся одной зефиринкой, то ничего не случится», — сообщила специалист.
Не рекомендуется употреблять зефир, по мнению Елены Соломатиной, людям, склонным к повышению уровня глюкозы, диабетикам и тем, у кого имеется лишний вес.
«Но мы, конечно, должны отталкиваться от общей калорийности в течение дня. Можно делать зефир самим в домашних условиях и не добавлять сахар или использовать сахарозаменители. Зефир, пастила, мармелад — хорошая альтернатива всем сладким булочкам и конфетам», — заключила собеседница.