Диетологи назвали продукты, от которых лучше отказаться вечером для здоровья мозга
Диетологи Шери Гау и Шейла Паттерсон рассказали, какие продукты не стоит употреблять в вечернее время, чтобы поддерживать здоровье мозга и снижать риск возрастных когнитивных нарушений. Об этом сообщает издание Eating Well.
По словам специалистов, перед сном рекомендуется отказаться от сладких газированных напитков, алкоголя и продуктов, содержащих кофеин. Как объяснила Шери Гау, избыток сахара может способствовать развитию воспалительных процессов в организме, а алкоголь и кофеин нарушают структуру сна, лишая мозг возможности полноценно восстанавливаться.
Диетолог также обратила внимание, что кофеин содержится не только в кофе, но и в шоколаде, поэтому его употребление вечером также нежелательно.
Шейла Паттерсон добавила, что не менее важно ограничить солёную пищу. По её словам, чрезмерное потребление соли негативно влияет на состояние кровеносных сосудов, усиливает воспалительные процессы и может ухудшать кровоснабжение головного мозга.
Вместо полуфабрикатов, фастфуда и тяжёлых блюд специалисты рекомендуют выбирать натуральные продукты с минимальным содержанием соли, особенно во второй половине дня.
При этом, как уточняет Общественная Служба Новостей, речь идёт не о прямой причинно-следственной связи между употреблением этих продуктов вечером и развитием деменции, а о рекомендациях по соблюдению здорового питания и качественного сна, которые считаются важными факторами поддержания когнитивного здоровья.
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