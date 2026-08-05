Диетологи назвали продукты, от которых лучше отказаться вечером для здоровья мозга

05 августа 2026, 13:56

Врачи заявили, что кофе, шоколад и алкоголь могут ухудшать качество сна

Фото: Istock / Liudmila Chernetska

Диетологи Шери Гау и Шейла Паттерсон рассказали, какие продукты не стоит употреблять в вечернее время, чтобы поддерживать здоровье мозга и снижать риск возрастных когнитивных нарушений. Об этом сообщает издание Eating Well.