«Очень много вопросов»: диетолог объяснила, как отличить аллергию от пищевой непереносимости и распознать продукт-враг
Оказывается, даже привычные с детства продукты, такие как молоко или помидоры, могут быть причиной хронической усталости, проблем с кожей и даже анемии. Как отличить обычную аллергию от скрытой пищевой непереносимости и почему важно вовремя распознать «продукты-враги»?
Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в эфире «Радио 1» объяснила, что пищевую непереносимость нередко путают с аллергией.
При аллергии, по словам специалиста, реакция часто возникает быстро — например, человек съел клубнику и зачесался, появился отек век или губ. Пищевая непереносимость же работает иначе: вырабатываются иммуноглобулины G, продукт становится антигеном и не переваривается. При этом человек может долгое время не связывать свое недомогание с едой.
По словам эксперта, спектр продуктов, способных вызвать непереносимость, широк: молоко, помидоры, перец, картофель, кофе, какао и другие. Попадая в организм, они не расщепляются до конца и закисляют среду кишечника. В кислой среде погибает полезная микрофлора, ее место занимают условно-патогенные организмы. В итоге страдает иммунитет, нарушается сон и снижается энергия.
«Даже псориаз, даже экзема, даже любые дерматиты, или начали выпадать волосы, <…> или какие-либо другие жалобы: отсутствие сил, отсутствие энергии <…> и даже хроническая анемия, отсутствие железа и сниженный уровень гемоглобина, могут быть результатом наличия условно-патогенной флоры, которая не позволяет вообще каким-либо продуктам усваиваться», — отметила Мойсенко.Диетолог предостерегла от самостоятельных поисков «продукта-врага» и посоветовала обратиться к специалисту. Самый точный способ — специальный анализ крови на иммунологическую непереносимость 90, 111 или 180 продуктов — на выбор.
«Там будут в красно-желто-зеленом поле продукты питания, непереносимые — в красном поле. И это не надо принимать как: «О'кей, я не буду принимать эти продукты питания». Здесь как раз очень много вопросов нужно задавать врачу, специалисту, который расшифровывает этот тест», — подчеркнула врач.При этом она успокоила: врожденная непереносимость встречается реже, а приобретенную можно вылечить. Для этого нужно временно исключить продукты, которые находятся в «красной зоне», пролечить кишечник и восстановить микрофлору. Этот процесс обычно занимает минимум девять месяцев.