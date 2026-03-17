«Очень много вопросов»: диетолог объяснила, как отличить аллергию от пищевой непереносимости и распознать продукт-враг

17 марта 2026, 16:49

Диетолог Мойсенко: пищевая непереносимость может повлиять на сон и здоровье кожи

Оказывается, даже привычные с детства продукты, такие как молоко или помидоры, могут быть причиной хронической усталости, проблем с кожей и даже анемии. Как отличить обычную аллергию от скрытой пищевой непереносимости и почему важно вовремя распознать «продукты-враги»?





Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко в эфире «Радио 1» объяснила, что пищевую непереносимость нередко путают с аллергией.



При аллергии, по словам специалиста, реакция часто возникает быстро — например, человек съел клубнику и зачесался, появился отек век или губ. Пищевая непереносимость же работает иначе: вырабатываются иммуноглобулины G, продукт становится антигеном и не переваривается. При этом человек может долгое время не связывать свое недомогание с едой.



По словам эксперта, спектр продуктов, способных вызвать непереносимость, широк: молоко, помидоры, перец, картофель, кофе, какао и другие. Попадая в организм, они не расщепляются до конца и закисляют среду кишечника. В кислой среде погибает полезная микрофлора, ее место занимают условно-патогенные организмы. В итоге страдает иммунитет, нарушается сон и снижается энергия.

«Даже псориаз, даже экзема, даже любые дерматиты, или начали выпадать волосы, <…> или какие-либо другие жалобы: отсутствие сил, отсутствие энергии <…> и даже хроническая анемия, отсутствие железа и сниженный уровень гемоглобина, могут быть результатом наличия условно-патогенной флоры, которая не позволяет вообще каким-либо продуктам усваиваться», — отметила Мойсенко.

«Там будут в красно-желто-зеленом поле продукты питания, непереносимые — в красном поле. И это не надо принимать как: «О'кей, я не буду принимать эти продукты питания». Здесь как раз очень много вопросов нужно задавать врачу, специалисту, который расшифровывает этот тест», — подчеркнула врач.