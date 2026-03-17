«Вплоть до обморока»: россиян предупредили о скрытой весенней опасности
Врач Чернышова: смена погоды может вызывать головные боли и скачки давления
При хронических заболеваниях, недосыпе и стрессе резкая смена погоды может вызывать плохое самочувствие. Об этом предупредила терапевт Надежда Чернышова.
Она уточнила, что в таких случаях могут возникать головные боли, скачки давления, боли в области сердца, шум в ушах, головокружение и слабость. Это происходит из-за того, что внутренние процессы не успевают оперативно перестроиться под внешние изменения.
«Особенно тяжело перемены переносят люди с проблемами давления. Когда атмосферное давление падает, у гипотоников может резко ухудшиться самочувствие вплоть до обморока. А в ясные дни с высоким атмосферным давлением риски возрастают уже у гипертоников — возможны кризы», — добавила Чернышова в разговоре с Life.ru.
Врач подчеркнула, что работать нужно не с симптомами, а с самой метеозависимостью. Необходимо наладить режим сна, поддерживать физическую активность, гулять на свежем воздухе и отказаться от вредных привычек.
Кроме того, важно наладить питание. Временно стоит исключить из рациона жирную и копченую еду. Это поможет организму легче адаптироваться к погодным качелям. Стоит питаться молочными продуктами, яйцами, мясом, белой рыбой и птицей, а также добавлять побольше овощей и зелени. Кроме того, необходимо постараться научиться справляться со стрессом, заключила Чернышова.