«Вплоть до обморока»: россиян предупредили о скрытой весенней опасности

17 марта 2026, 10:05

Врач Чернышова: смена погоды может вызывать головные боли и скачки давления

При хронических заболеваниях, недосыпе и стрессе резкая смена погоды может вызывать плохое самочувствие. Об этом предупредила терапевт Надежда Чернышова.





Она уточнила, что в таких случаях могут возникать головные боли, скачки давления, боли в области сердца, шум в ушах, головокружение и слабость. Это происходит из-за того, что внутренние процессы не успевают оперативно перестроиться под внешние изменения.





«Особенно тяжело перемены переносят люди с проблемами давления. Когда атмосферное давление падает, у гипотоников может резко ухудшиться самочувствие вплоть до обморока. А в ясные дни с высоким атмосферным давлением риски возрастают уже у гипертоников — возможны кризы», — добавила Чернышова в разговоре с Life.ru.