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Офтальмолог назвал неочевидные причины снижения зрения у россиян

Офтальмолог Казанцев: зрение у россиян снижается из-за хронических болезней
Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Многие люди в современном мире испытывают проблемы со зрением. Специалисты связывают это с цифровизацией.



Врач-офтальмолог Антоном Канзанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что основные причины проблем со зрением зависят от возраста.

«У людей старше 40 лет основная причина снижения остроты зрения — возрастная дальнозоркость или пресбиопия. Это возрастной процесс, который связан с изменением эластичности хрусталика. Он приводит к тому, что люди начинают испытывать затруднения при чтении на близкой дистанции, при работе с какими-то мелкими предметами», — сказал он.

Еще одна группа заболеваний, по словам специалиста, проявления хронических (диабет, гипертония, атеросклероз, заболевания сосудов), которые влияют на сетчатку глаза, на зрительный нерв и напрямую на зрение.

«Еще одна причина — чрезмерная зрительная нагрузка. Сейчас мы много времени проводим за компьютером, читаем при плохом освещении, что сказывается на зрении. У нас плывет перед глазами, или высыхает поверхность роговицы, образуется «синдром сухого глаза»», — объяснил офтальмолог.

Он добавил, что вредные привычки также влияют на глаза.
Анастасия Панченко

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