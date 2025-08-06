Офтальмолог назвал неочевидные причины снижения зрения у россиян

06 августа 2025, 18:33

Офтальмолог Казанцев: зрение у россиян снижается из-за хронических болезней

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Многие люди в современном мире испытывают проблемы со зрением. Специалисты связывают это с цифровизацией.





Врач-офтальмолог Антоном Канзанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что основные причины проблем со зрением зависят от возраста.





«У людей старше 40 лет основная причина снижения остроты зрения — возрастная дальнозоркость или пресбиопия. Это возрастной процесс, который связан с изменением эластичности хрусталика. Он приводит к тому, что люди начинают испытывать затруднения при чтении на близкой дистанции, при работе с какими-то мелкими предметами», — сказал он.

«Еще одна причина — чрезмерная зрительная нагрузка. Сейчас мы много времени проводим за компьютером, читаем при плохом освещении, что сказывается на зрении. У нас плывет перед глазами, или высыхает поверхность роговицы, образуется «синдром сухого глаза»», — объяснил офтальмолог.