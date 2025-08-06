Йог объяснила, как сохранить спокойствие в пробке
Даже если ожидание в длинной пробке выводит из себя, важно сохранять самообладание — вспышки гнева и паники ситуацию не улучшат. Йог и владелица студии «Клевер» Асель Нигметова в беседе с Life.ru рассказала, как помочь себе справиться со стрессом в дороге.
Она отмечает, что начать стоит с простого — с выдоха. Глубокий и шумный выдох позволяет снять напряжение и активирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление организма.
«Акцент на выдохе, вдох будет автоматическим», — сказала эксперт.Также помогают телесные практики: лёгкие повороты головы, осознанные движения, простукивания тела — по рукам, плечам, грудной клетке. Всё это помогает вернуть контроль над эмоциями.
Находясь за рулём, полезно напомнить себе, что не все ситуации можно изменить, но можно изменить отношение к ним.
«Можно сделать повороты головы вправо-влево, ощутить себя, своё присутствие. Вот я сижу за рулём, и ни эмоции, ни нервы не взяли надо мной контроль. Я в ответе за своё душевное состояние. Я могу себя постучать по рукам, по ногам, по плечам, по грудной клетке, делать разные простукивания», — отметила она.Нигметова подчёркивает: ключ к спокойствию — в принятии происходящего и внимательном отношении к себе.