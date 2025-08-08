Врач рассказала, кому опасно есть много арбуза
Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова в интервью «Газете.Ru» отметила, что арбузы не только эффективно утоляют жажду в жару, но и обладают множеством полезных свойств.
Она пояснила, что арбуз богат витаминами и биологически активными соединениями, такими как витамин С, витамины группы B, фолиевая кислота, бета-каротин и магний. Эти вещества поддерживают иммунитет, улучшают когнитивные функции и положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Мельникова добавила, что благодаря легкому мочегонному эффекту арбуз способствует выведению лишней жидкости и токсинов, помогает почкам и предотвращает образование солевых отложений. Также она подчеркнула, что арбуз полезен для кожи, улучшая ее тургор и делая более упругой.
Однако врач предостерегла людей с гиперкалиемией от чрезмерного употребления арбуза, так как это может спровоцировать аритмию. Она рекомендовала не превышать суточную норму в 150–200 г. Кроме того, Мельникова указала на высокое содержание фруктозы в арбузе, что требует осторожности от пациентов с заболеваниями печени, такими как гепатит и цирроз.
Также она отметила, что глюкоза, содержащаяся в арбузе, быстро усваивается и может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, что особенно важно учитывать людям с нарушениями углеводного обмена, включая ожирение и диабет.
