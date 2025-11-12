Офтальмолог развенчал главные мифы о лазерной коррекции зрения
Правило «ждать до 18 лет» для лазерной коррекции зрения знакомо многим. Однако, как выяснилось, этот срок был выбран довольно условно и не имеет под собой глубоких медицинских обоснований.
Офтальмолог, офтальмохирург, профессор, президент Асоциации офтальмологов-страбизмологов Игорь Азнаурян в беседе с «Радио 1» объяснил, что причина подобного стереотипа кроется не в физиологии, а в юридических и исторических аспектах.
«Во-первых, это не было лечебным — все равно что оперировать лопоухость. То есть эти действия не входили в страховки и делались после 18 лет, потому что человек становится совершеннолетним и сам принимает решение», — пояснил он.
Второй причиной является медицинский аспект. Врачи ориентировались на средний возраст стабилизации близорукости.
«Близорукость, как правило, имеет тенденцию к росту. Но в среднем посчитали, что она останавливается с 18 годов на 70%», — сказал офтальмолог.
Главное разоблачение касается другого, еще более популярного мифа — о том, что глаз растет до 18 лет. Азнаурян опроверг это утверждение, сославшись на данные физиологии.
«Нормальный глаз перестаёт расти к 3 годам», — сообщил он.
Таким образом, решение о проведении коррекции должно приниматься индивидуально, исходя из стабильности зрения и медицинских показаний конкретного пациента, а не на основе устаревших усредненных норм, заключил специалист.