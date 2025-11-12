Офтальмолог развенчал главные мифы о лазерной коррекции зрения

12 ноября 2025, 20:05

Офтальмолог Азнаурян: лазерную коррекцию можно делать в любом возрасте

Фото: iStock/robertprzybysz

Правило «ждать до 18 лет» для лазерной коррекции зрения знакомо многим. Однако, как выяснилось, этот срок был выбран довольно условно и не имеет под собой глубоких медицинских обоснований.





Офтальмолог, офтальмохирург, профессор, президент Асоциации офтальмологов-страбизмологов Игорь Азнаурян в беседе с «Радио 1» объяснил, что причина подобного стереотипа кроется не в физиологии, а в юридических и исторических аспектах.





«Во-первых, это не было лечебным — все равно что оперировать лопоухость. То есть эти действия не входили в страховки и делались после 18 лет, потому что человек становится совершеннолетним и сам принимает решение», — пояснил он.

«Близорукость, как правило, имеет тенденцию к росту. Но в среднем посчитали, что она останавливается с 18 годов на 70%», — сказал офтальмолог.

«Нормальный глаз перестаёт расти к 3 годам», — сообщил он.