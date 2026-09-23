«Онемение и боль»: Невролог рассказала о последствиях длительной работы за ПК и смартфоном

23 сентября 2026, 16:35

Невролог Богданов: работа с телефона провоцирует синдром «текстовой шеи»

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Частое использование клавиатуры, компьютерной мыши, смартфона или планшета может привести к развитию кистевого карпального синдрома. Он сопровождается неприятной болью в запястье и онемением пальцев. Кроме этого, активное использованием гаджетов может привести к развитию еще одного синдрома — «текстовой шеи». Эта проблема встречается у людей разных возрастов, включая детей.





Доктор медицинских наук, врач-невролог, заведующий кафедрой неврологии Института усовершенствования врачей Федерального государственного бюджетного учреждения Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ринат Богданов в беседе с «Радио 1» рассказал про синдром карпального канала, который влияет на функционирование кисти руки.





«Когда человек работает за компьютером, у него происходит сильная нагрузка на глаза, шейный отдел позвоночника, кисти и лучезапястные суставы. Если мы посмотрим на собственную руку, то там, где кисть прикрепляется к предплечью, где запястный сгиб и лучезапястный сустав, располагаются нервы. Они с одной стороны прилегают к поперечной связке запястья, с другой стороны — к костному образованию, сухожилиям и так далее. Если происходит длительное переразгибание в лучезапястном суставе, то травмируется срединный нерв, а он нервирует первые три пальца: большой, указательный и половину безымянного. То есть чувствуются неприятные ощущения (онемение, покалывание) в лучезапястном суставе, который отдает в пальцы. Это синдром карпального канала», — объяснил эксперт.

«Голова в среднем весит около пяти кг, но как только она нагибается относительно шейного отдела и тела, изменяется некоторая сила тяжести, в результате нагрузка на шею возрастает почти в два раза. Голова под 30 градусами будет до 18 кг, при 45 градусах — до 22 кг. Это в разы увеличивает нагрузку как на мышечный аппарат, который держит шею, так и на шейный отдел позвоночника. Развивается "текстовая шея", "компьютерная" или "черепашья"», — предупредил Богданов.