Мужчина похитил и вывез за город продавца нерабочего компьютера
Житель Москвы похитил и вывез за город продавца оказавшегося нерабочим компьютера. Об этом говорится в судебных документах, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в феврале прошлого года. Через мессенджер мужчина купил системный блок за 12 тысяч рублей, но техника оказалась неисправной. Попытки вернуть товар не увенчались успехом, так как продавец перестал выходить на связь. Тогда покупатель решил действовать иначе.
Он обратился за помощью к двум знакомым, один из которых был несовершеннолетним. Этот молодой человек, выступая в роли покупателя, назначил продавцу встречу. Тот прибыл с компьютером, но вместо денег его вынудили сесть в автомобиль и увезли за город.
По пути покупатель оскорблял потерпевшего, угрожал сжечь его вместе с компьютерами, зарезать и выбросить в лесу. Он потребовал перевести 12 тысяч рублей и заявил, что забирает оба компьютера — и купленный ранее, и привезенный на встречу. В результате общая сумма похищенного составила 36 тысяч рублей, как указано в документах. Потерпевший, восприняв угрозы всерьез, перевел деньги, после чего его высадили, а нападавшие скрылись. Суд в Москве приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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