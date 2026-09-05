Мужчина похитил и вывез за город продавца нерабочего компьютера

05 сентября 2026, 09:42

В Москве мужчина похитил продавца нерабочего компьютера и угрожал сжечь его

Фото: iStock/Oleksandr Sadovenko

Житель Москвы похитил и вывез за город продавца оказавшегося нерабочим компьютера. Об этом говорится в судебных документах, передает РИА Новости.