Врачи НИКИ Детства рассказали о важности ранней диагностики диабета у детей
Видео: Министерство здравоохранения Московской области
С 10 по 16 ноября Минздрав РФ проводит Всероссийскую неделю борьбы с диабетом. Цель акции — повышение осведомленности о профилактике, ранней диагностике и лечении сахарного диабета у детей и подростков, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Сахарный диабет — хроническое заболевание, при котором нарушается выработка или действие инсулина, регулирующего уровень глюкозы в крови. Диабет первого типа развивается в детстве или юности, когда разрушаются клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, и требует пожизненной инсулинотерапии. Диабет второго типа связан с инсулинорезистентностью и чаще встречается у взрослых, но растёт число случаев среди подростков, часто при избыточном весе.
«Диабет — не приговор. Современные методы лечения и поддержка позволяют детям с этим диагнозом расти активными, учиться и мечтать о будущем», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.Среди первых признаков заболевания — повышенная жажда, частое мочеиспускание, быстрая утомляемость, потеря веса и сухость кожи. При их появлении необходимо как можно скорее обратиться к специалисту. Записаться на приём к детскому эндокринологу можно через систему ЕМИАС по направлению от участкового педиатра.
«Раннее обращение к специалисту помогает не только быстрее стабилизировать состояние ребенка, но и снизить риск осложнений в будущем. Важно не откладывать визит при первых тревожных признаках», — отметила заведующая детским отделением эндокринологии Мария Симакова.