Врачи НИКИ Детства рассказали о важности ранней диагностики диабета у детей

10 ноября 2025, 16:55

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

С 10 по 16 ноября Минздрав РФ проводит Всероссийскую неделю борьбы с диабетом. Цель акции — повышение осведомленности о профилактике, ранней диагностике и лечении сахарного диабета у детей и подростков, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Сахарный диабет — хроническое заболевание, при котором нарушается выработка или действие инсулина, регулирующего уровень глюкозы в крови. Диабет первого типа развивается в детстве или юности, когда разрушаются клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, и требует пожизненной инсулинотерапии. Диабет второго типа связан с инсулинорезистентностью и чаще встречается у взрослых, но растёт число случаев среди подростков, часто при избыточном весе.

«Диабет — не приговор. Современные методы лечения и поддержка позволяют детям с этим диагнозом расти активными, учиться и мечтать о будущем», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

«Раннее обращение к специалисту помогает не только быстрее стабилизировать состояние ребенка, но и снизить риск осложнений в будущем. Важно не откладывать визит при первых тревожных признаках», — отметила заведующая детским отделением эндокринологии Мария Симакова.