«Приступ во сне»: Невролог заявил, что каждый человек хотя бы раз переживает эпилепсию

09 октября 2026, 19:00

Невролог Хорошев: приступ эпилепсии случается с каждым человеком

Фото: iStock/Tunatura

Эпилепсия — одно из самых распространенных неврологических заболеваний, которое может проявляться в разных формах: от незаметных кратковременных приступов до тяжелых судорожных припадков. Современная медицина располагает методами лечения, позволяющими контролировать заболевание, а в сложных случаях прибегает к хирургическому вмешательству.





Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» заявил, что каждый человек проживает приступ эпилепсии.





«В той или иной степени эпилептический приступ переживает любой из нас: кто-то во сне, кто-то наяву. Приступы бывают генерализованные, судорожные — в разных видах. Как правило, многие даже не понимают, что они пережили, скажем, эпилептический припадок. Но есть люди, у которых приступы бывают гораздо чаще — раз в год, раз в несколько лет — их называют людьми с повышенной судорожной готовностью. Таким людям опасно находиться в местах, которые могут привести к повышению температуры тела», — рассказал эксперт.