Невролог Маркитан призвал не игнорировать внезапное онемение лица или конечностей

09 октября 2026, 07:10

Врач Маркитан: внезапное онемение половины может быть признаком инсульта

Фото: iStock/utah778

Врач-невролог и остеопат Антон Маркитан предупредил, что резкая потеря чувствительности в руке, ноге, лице или одной стороне тела требует срочной медицинской помощи. Такой признак способен указывать на острое нарушение мозгового кровообращения.