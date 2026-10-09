Невролог Маркитан призвал не игнорировать внезапное онемение лица или конечностей
Врач-невролог и остеопат Антон Маркитан предупредил, что резкая потеря чувствительности в руке, ноге, лице или одной стороне тела требует срочной медицинской помощи. Такой признак способен указывать на острое нарушение мозгового кровообращения.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснил, что онемением пациенты называют разные ощущения: покалывание, «мурашки», снижение восприимчивости к прикосновениям. В медицинской практике этот симптом означает нарушение чувствительности.
Проблема способна возникнуть на любом отрезке нервной системы — от периферических рецепторов до головного и спинного мозга. Нередко неприятные ощущения появляются после сна в неудобном положении или долгого сидения, когда нерв временно сдавливается. Если после движения чувствительность быстро вернулась, серьезная причина маловероятна.
Насторожить должны внезапные симптомы, охватывающие всю конечность, половину лица либо тела. Особую опасность представляет сочетание онемения с мышечной слабостью, нарушением координации и головокружением. В такой ситуации следует немедленно вызвать скорую помощь.
«Нервная ткань крайне чувствительна к сбоям кровоснабжения, поэтому при поражении центральной нервной системы счет может идти на минуты», — отметил Маркитан.
По зоне нарушенной чувствительности врач может предположить причину состояния. При диабете нередко страдают периферические нервы: человек чувствует онемение симметрично в стопах и кистях, словно надел носки или перчатки. Если симптом держится долго либо возвращается регулярно, необходимо записаться к врачу и пройти обследование.
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