Невролог назвал идеальную длительность дневного сна
Невролог Пабло Ферреро заявил, что дневной сон не должен быть слишком длинным. Об этом информирует издание La Nacion.
Специалист подчеркнул, что дневной сон должен быть коротким. Согласно его мнению, оптимальная продолжительность дневного отдыха составляет 26 минут, как показывают исследования. За это время организм успевает восстановить силы, но не переходит в фазу глубокого сна, из которой трудно проснуться, пояснил Ферреро.
Невролог отметил, что дневной сон не способен компенсировать усталость, накопившуюся за неделю. Напротив, если в выходные спать несколько часов днем, это может еще больше нарушить циркадные ритмы, заключил он.
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