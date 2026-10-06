Невролог объяснила, когда при головной боли нельзя ложиться спать
Необычно сильная боль и неврологические симптомы требуют срочной помощи
Вечерняя головная боль сама по себе не является причиной откладывать сон. Если человек уже сталкивался с такими приступами, знает их причину и боль проходит привычным образом, сон, наоборот, может облегчить состояние.
Об этом Life.ru рассказала невролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
«Сон не противопоказан, если приступ протекает типично и лечение уже подобрано. Иногда именно сон в полной тишине и темноте после принятия назначенных врачом препаратов помогает уменьшить неприятные ощущения», — отметила специалист.Насторожиться следует при резком изменении характера боли, необычно сильном приступе, а также после травмы, обморока или приступа сердцебиения. Причиной вечернего недомогания также могут быть усталость, эмоциональная нагрузка, длительная работа за компьютером, нарушения режима сна, большой перерыв между приемами пищи или недостаток жидкости.
При привычной головной боли врач советует уменьшить освещение и шум, проветрить помещение и выпить воды. Если боль не дает заснуть, допустимо принять заранее согласованное с врачом безрецептурное обезболивающее при отсутствии противопоказаний.
Особенно опасной считается внезапная и очень сильная боль, которая быстро достигает пика. Срочная медицинская помощь также необходима при нарушении чувствительности или движений, асимметрии лица, проблемах с речью, глотанием, зрением или равновесием, спутанности или потере сознания, судорогах, а также сочетании сильной головной боли с высокой температурой и напряжением мышц шеи.
«Опасность связана не с тем, что человек заснёт с больной головой. Проблема в другом — иногда головная боль оказывается одним из первых проявлений состояния, при котором помощь нужна незамедлительно», — предупредила Демьяновская.После травмы нельзя пытаться «проспаться», если боль усиливается, появляется повторная рвота, необычная сонливость, заторможенность или дезориентация.