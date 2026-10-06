Невролог объяснила, когда при головной боли нельзя ложиться спать

06 октября 2026, 10:10

Необычно сильная боль и неврологические симптомы требуют срочной помощи

Фото: istockphoto / AntonioGuillem

Вечерняя головная боль сама по себе не является причиной откладывать сон. Если человек уже сталкивался с такими приступами, знает их причину и боль проходит привычным образом, сон, наоборот, может облегчить состояние.





Об этом Life.ru рассказала невролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Сон не противопоказан, если приступ протекает типично и лечение уже подобрано. Иногда именно сон в полной тишине и темноте после принятия назначенных врачом препаратов помогает уменьшить неприятные ощущения», — отметила специалист.

«Опасность связана не с тем, что человек заснёт с больной головой. Проблема в другом — иногда головная боль оказывается одним из первых проявлений состояния, при котором помощь нужна незамедлительно», — предупредила Демьяновская.