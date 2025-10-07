«Проблема на всю жизнь»: Врач предупредил об опасности переохлаждения для лицевого нерва

07 октября 2025, 16:36

Невролог Хорошев: прислоняться щекой к стеклу автобуса в холод опасно

Фото: iStock/ctorHuang

Прислониться щекой к холодному стеклу в общественном транспорте — один из самых простых способов заработать тяжелую невралгию троичного нерва. Чем это опасно и почему так важно тепло одеваться в холодное время года?





Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» заявил, что троичный нерв, отвечающий за чувствительность лица, имеет сложное строение и легко уязвим. Его просто травмировать переохлаждением.





«Часто бывают ситуации, когда человек едет, например, в электричке, задумался и щекой прислонился к холодному стеклу. Это самый легкий способ заполучить невралгию троичного нерва и проблему на всю жизнь», — предупредил он.

«Главная опасность «бытовой» невралгии в том, что без своевременного лечения она может быстро прогрессировать. Возникнет сначала невропатия, то есть структурное изменение самого нерва. А потом возникает смерть нерва, и далеко не всегда можно добиться, чтобы он восстановился», — объяснил Хорошев.