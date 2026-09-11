«Профузный понос»: Диетолог рассказала, кому нужно отказаться от молочных продуктов

11 сентября 2026, 17:27

Врач Павлюк: непереносимость лактозы вызывает газообразование и пенистый стул

Фото: iStock/Michelle Lee Photography

Все чаще в различных заведениях люди выбирают кофе на безлактозном или растительном молоке. Кажется, что это мода и отказ от общепринятых молочных продуктов, которые считаются полезными. Но в чем опасность лактозы и почему люди ее так боятся?





Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала о том, что лактоза может не переноситься людьми, у которых уменьшается фермент, перерабатывающий молочный сахар.





«Лактоза — это молочный сахар, который натурально содержится в молоке: и грудном, и коровьем. У некоторых людей с возрастом уменьшается количество лактаза — фермента, который перерабатывает молочный сахар. У некоторых детей это есть с самого рождения, и молоко у них вызывает вздутие, метеоризм, пенистый стул, тогда им дают специальные ферменты-капельки. У многих взрослых с возрастом тоже уменьшается количество фермента лактаза, у некоторых он полностью исчезает, и тогда от молока их пучит, возникает газообразование и пенистый стул», — объяснила врач.

«50-100 миллилитра молока в день можно включить, потому что это хороший источник белка и кальция. Можно попробовать варианты безлактозного молока, кисломолочных продуктов. Для тех, у кого легкая и средняя непереносимость, можно просто уменьшить количество. Есть люди, у которых после молочки возникает профузный понос, как раз им полностью надо исключить молочные продукты», — сообщила эксперт.

«У нас есть фирмы, которые проводят генетические тестирования и видят непереносимость на уровне генетики именно. Но это не значит, что это достоверно так. Есть водородно-дыхательный тест. Либо нужно посмотреть на реакцию организма: если идет вздутие живота, значит, есть непереносимость», — заявила врач.