Диетолог раскрыла неожиданную пользу мороженого
Диетолог Соломатина: мороженое считается хорошим источником белка и жиров
Мороженое содержит в себе большое количество полезных веществ. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.
«Обычное мороженое из сливок считается хорошим источником белка и жиров, которые играют важную роль в построении мышц и укреплении иммунитета. А фруктовые и ягодные сорбеты богаты витаминами и высоким уровнем клетчатки, что благоприятно влияет на работу ЖКТ», — отметила Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».Однако она предупредила, что в мороженом содержится много сахара, что при частом употреблении может привести к возникновению инсулинорезистентности, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. В день стоит съедать не более одной порции этого лакомства, уточнила диетолог.
В свою очередь врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Скорогудаева рассказала «Москве 24», что водоросли, а также кедровые и грецкие орехи могут поддержать здоровье щитовидной железы, так как богаты йодом.
Из-за дефицита йода в организме происходит снижение функции щитовидной железы, из-за чего человек начинает испытывать чувство сонливости и набирать вес.
«Поэтому необходимо включать в рацион пищу с содержанием йода. К ней относятся морепродукты, в частности водоросли, грецкие и кедровые орехи. К тому же необходимо следить за уровнем элементов в организме: селеном, цинком, железом, витаминами А и В12, а также аминокислотами», — пояснила врач.
Скорогудаева добавила, что рассчитать дозировки самостоятельно довольно сложно, поэтому посоветовала обратить внимание на витаминные комплексы для поддержания щитовидной железы.