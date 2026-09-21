Россиянам рассказали, как правильно справляться со стрессом и гневом
Психолог Кардиакос: чтобы справиться со стрессом, о нем нужно написать на бумаге
По мнению японских ученых, лучший способ справиться с гневом или стрессом – выписать всё на листочке, а затем его сжечь. Является ли это утверждение правдой, и как оно помогает психике?
В беседе с «Радио 1» это заявление прокомментировала клинический психолог Анастасия Кардиакос, напомнив, что в работе с эмоциями важно учиться их понимать, называть и выражать.
«У нас есть поведенческие способы саморегуляции – то, как мы можем выражать эмоции. Например, выпустить гнев можно, побив грушу боксерскую или покричав, выписывать – это тоже выражать, оно помогает разложить по полочкам. Здесь важно, чтобы эмоции перестали быть роем мыслей, а стали распределенными буквами. Надо стараться свои чувства передавать и понимать направленность, адресованность: почему я это испытываю, из-за кого или чего. Дневники эмоций как раз в этом помогают. В таком разборе можно добраться до более глубоких мотивов и решений», – сказала эксперт.
По мнению психолога, люди, которые с трудом понимают свои эмоции, чаще всего в дневниках описывают других людей, указывая, что в них не так, однако нужно фокусироваться на себе: о чем это мне говорит? Почему я испытываю эту эмоцию?
«Я люблю приводить пример: у нас есть навороченная аппаратура, и можно тыкать разные кнопки, чтобы она включилась, а можно составить понятную инструкцию на русском языке. Дневники эмоций помогают всё перевести на наш язык», – сказала Анастасия Кардиакос.
Эксперт добавила, что разбор эмоций помогает улучшать собственный коэффициент эмоционального интеллекта и взаимодействовать с собой и миром.