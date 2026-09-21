Россиянам рассказали, как правильно справляться со стрессом и гневом

21 сентября 2026, 11:30

Психолог Кардиакос: чтобы справиться со стрессом, о нем нужно написать на бумаге

Фото: istock/brizmaker

По мнению японских ученых, лучший способ справиться с гневом или стрессом – выписать всё на листочке, а затем его сжечь. Является ли это утверждение правдой, и как оно помогает психике?





В беседе с «Радио 1» это заявление прокомментировала клинический психолог Анастасия Кардиакос, напомнив, что в работе с эмоциями важно учиться их понимать, называть и выражать.





«У нас есть поведенческие способы саморегуляции – то, как мы можем выражать эмоции. Например, выпустить гнев можно, побив грушу боксерскую или покричав, выписывать – это тоже выражать, оно помогает разложить по полочкам. Здесь важно, чтобы эмоции перестали быть роем мыслей, а стали распределенными буквами. Надо стараться свои чувства передавать и понимать направленность, адресованность: почему я это испытываю, из-за кого или чего. Дневники эмоций как раз в этом помогают. В таком разборе можно добраться до более глубоких мотивов и решений», – сказала эксперт.

«Я люблю приводить пример: у нас есть навороченная аппаратура, и можно тыкать разные кнопки, чтобы она включилась, а можно составить понятную инструкцию на русском языке. Дневники эмоций помогают всё перевести на наш язык», – сказала Анастасия Кардиакос.