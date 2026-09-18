Психолог назвал причины сравнений нового партнера с бывшим

18 сентября 2026, 11:03

Психолог Денисов-Мельников: Сравнивание партнеров может говорить о неуверенности

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников рассказал, что привычка сопоставлять нынешнего возлюбленного с прежним часто связана с внутренней неуверенностью и незакрытыми эмоциональными переживаниями.