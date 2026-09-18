Психолог назвал причины сравнений нового партнера с бывшим
Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников рассказал, что привычка сопоставлять нынешнего возлюбленного с прежним часто связана с внутренней неуверенностью и незакрытыми эмоциональными переживаниями.
В беседе с «Абзацем» специалист пояснил: человек порой продолжает мысленно жить прошлыми отношениями, хотя уже начал новые. Этому способствует сильная привязанность к бывшему партнеру, зависимость или неспособность принять расставание.
По словам Денисова-Мельникова, прошлый опыт кажется понятным и знакомым, тогда как близость с новым человеком еще формируется. Иногда подобные фразы используют намеренно, чтобы задеть партнера или выразить накопившееся недовольство.
Психолог посоветовал отслеживать моменты, когда возникает желание провести такую параллель. Для этого стоит понять, какие чувства и потребности скрываются за сравнением, а затем говорить о собственных желаниях прямо, не обращаясь к образу бывшего возлюбленного.
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