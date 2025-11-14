Работаете за компьютером? Офтальмолог дала простые советы для защиты зрения прямо сейчас
Сегодня большинство людей проводят рабочее время перед экранами компьютеров. Постоянное напряжение неизбежно вызывает усталость глаз, дискомфорт и ухудшает зрение. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н. И. Пирогова Татьяна Павлова в беседе с «Радио 1» поделилась простыми, но эффективными рекомендациями, как минимизировать негативное влияние компьютера на глаза.
Почему работа за компьютером портит зрение: факторы
1. Цифровое напряжение (Компьютерный зрительный синдром):
- Длительная фокусировка на близком расстоянии: гаджеты заставляют глаза постоянно работать в режиме «близко», вызывая спазм аккомодации.
- Высокая зрительная нагрузка: мелкий шрифт, постоянная перефокусировка между экраном, клавиатурой и документами.
- Мерцание и синий свет: экранное мерцание (даже незаметное) и избыток синего спектра света повышают усталость.
2. Синдром «сухого глаза»:
- Снижение частоты моргания: при работе с экраном мы моргаем в 3-4 раза реже. Слезная пленка не обновляется, роговица пересыхает.
- Неблагоприятный микроклимат: кондиционеры и отопление сильно сушат воздух в помещениях, что ускоряет испарение слезы.
3. Образ жизни:
- Недостаток витаминов: дефицит витаминов А, С, Е, лютеина и зеаксантина, получаемых из овощей и фруктов.
Как сохранить здоровье глаз и хорошее зрение при длительной работе за компьютеромДля сохранения хорошего зрения и профилактики заболеваний глаз врач рекомендует соблюдать правила цифровой гигиены. Среди важных советов выделяется правило «20-20-20»: каждые 20 минут работы за компьютером необходимо переключать внимание на предмет, расположенный на расстоянии около 6 метров, и задерживать взгляд на нём в течение 20 секунд. Это помогает избежать спазма аккомодации и снижает напряжение глазных мышц. Также важно создать комфортные условия труда. Монитор следует располагать на расстоянии 50-70 сантиметров от лица, верхний край которого находится на уровне глаз или чуть ниже. Следует избегать избыточного освещения и появления бликов на экране.
При длительной работе за компьютером часто возникает проблема снижения частоты моргания, что приводит к сухости глаз. Для предотвращения этого необходимо регулярно пользоваться увлажняющими каплями. Поддерживать комфортный уровень влажности в помещении поможет использование увлажнителя воздуха. Современные устройства позволяют облегчить работу за ними благодаря специальным настройкам. Например, включение режима фильтрации синего света «ночной режим» уменьшает воздействие агрессивного спектра излучения. Важно установить оптимальные настройки яркости и увеличить размер шрифта для комфорта чтения.
Особое внимание стоит уделить своему рациону питания. Полезно включить в меню продукты, богатые лютеином и зеаксантином (например, шпинат, морковь, тыкву), а также жирные сорта рыбы. Наконец, регулярное посещение офтальмолога является обязательным условием поддержания оптимального здоровья глаз. Даже при отсутствии жалоб ежегодный осмотр позволит своевременно выявлять возможные заболевания.
«Зрение — бесценный ресурс. Простые, но регулярные привычки, такие как перерывы, увлажнение и правильная организация работы, способны сохранить его здоровье на долгие годы», — добавила Павлова.
Не позволяйте работе испортить ваше зрение. Эти простые привычки — эффективная инвестиция в ваше здоровье, заключила она.