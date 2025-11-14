14 ноября 2025, 09:44

Сегодня большинство людей проводят рабочее время перед экранами компьютеров. Постоянное напряжение неизбежно вызывает усталость глаз, дискомфорт и ухудшает зрение. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н. И. Пирогова Татьяна Павлова в беседе с «Радио 1» поделилась простыми, но эффективными рекомендациями, как минимизировать негативное влияние компьютера на глаза.





Почему работа за компьютером портит зрение: факторы

1. Цифровое напряжение (Компьютерный зрительный синдром):

Длительная фокусировка на близком расстоянии: гаджеты заставляют глаза постоянно работать в режиме «близко», вызывая спазм аккомодации.

Высокая зрительная нагрузка: мелкий шрифт, постоянная перефокусировка между экраном, клавиатурой и документами.

Мерцание и синий свет: экранное мерцание (даже незаметное) и избыток синего спектра света повышают усталость.

2. Синдром «сухого глаза»:

Снижение частоты моргания: при работе с экраном мы моргаем в 3-4 раза реже. Слезная пленка не обновляется, роговица пересыхает.

Неблагоприятный микроклимат: кондиционеры и отопление сильно сушат воздух в помещениях, что ускоряет испарение слезы.

3. Образ жизни:

Недостаток витаминов: дефицит витаминов А, С, Е, лютеина и зеаксантина, получаемых из овощей и фруктов.

Как сохранить здоровье глаз и хорошее зрение при длительной работе за компьютером

«Зрение — бесценный ресурс. Простые, но регулярные привычки, такие как перерывы, увлажнение и правильная организация работы, способны сохранить его здоровье на долгие годы», — добавила Павлова.