Россиянам рассказали, как выявить бессимптомную пневмонию
Врач Осипов предупредил, что пневмония может протекать без температуры
В России растёт заболеваемость внебольничной пневмонией. На 100 тысяч населения сейчас приходится 629 случаев, заявили в Минздраве РФ. Среди симптомов — кашель, выделение мокроты, одышка, боли в грудной клетке при дыхании и кровохарканье.
Главный врач Домодедовской центральной больницы Андрей Осипов в эфире «Радио 1» отметил, что в группе риска находятся не только дети, и назвал тревожные признаки, при которых нужно срочно обращаться к врачу.
«Мы отмечаем увеличение случаев заболевания внебольничной пневмонией среди дошкольников и людей старше 60 лет, у которых имеются какие-то хронические заболевания. Хотя мы видим, что пневмония встречается и у 20-35-летних», — отметил он.
Врач перечислил основные симптомы, которые с высокой вероятностью указывают на пневмонию, а не на привычную простуду.
«Если у человека температура выше 38,5 градусов более трех суток, интоксикация, снижение аппетита, кашель, одышка — то это и есть основные признаки», — предупредил врач.
Особое внимание Андрей Осипов уделил нетипичному течению болезн, подчеркнув, что пневмония может проходить почти бессимптомно.
«Без температуры пневмония тоже может протекать. Ее могут вызывать определенные возбудители, например, микоплазма, хламидия. Или с небольшой температурой и длительным надсадным кашлем — такое тоже имеет место быть», — поделился эксперт.
Специалист призвал россиян не игнорировать тревожные симптомы и своевременно обращаться за медицинской помощью.