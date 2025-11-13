Россиянам рассказали, как выявить бессимптомную пневмонию

13 ноября 2025, 12:53

Врач Осипов предупредил, что пневмония может протекать без температуры

Фото: iStock/stefanamer

В России растёт заболеваемость внебольничной пневмонией. На 100 тысяч населения сейчас приходится 629 случаев, заявили в Минздраве РФ. Среди симптомов — кашель, выделение мокроты, одышка, боли в грудной клетке при дыхании и кровохарканье.





Главный врач Домодедовской центральной больницы Андрей Осипов в эфире «Радио 1» отметил, что в группе риска находятся не только дети, и назвал тревожные признаки, при которых нужно срочно обращаться к врачу.





«Мы отмечаем увеличение случаев заболевания внебольничной пневмонией среди дошкольников и людей старше 60 лет, у которых имеются какие-то хронические заболевания. Хотя мы видим, что пневмония встречается и у 20-35-летних», — отметил он.

«Если у человека температура выше 38,5 градусов более трех суток, интоксикация, снижение аппетита, кашель, одышка — то это и есть основные признаки», — предупредил врач.

«Без температуры пневмония тоже может протекать. Ее могут вызывать определенные возбудители, например, микоплазма, хламидия. Или с небольшой температурой и длительным надсадным кашлем — такое тоже имеет место быть», — поделился эксперт.

