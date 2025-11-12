Россиян предупредили о пагубном влиянии магнитных бурь на самочувствие

12 ноября 2025, 19:41

Врач Рябенкова: магнитные бури вызывают бессонницу и повышенную утомляемость

Магнитные бури могут вызывать у людей головные боли, раздражительность, скачки давления и другие неприятные симптомы. Об этом предупредила заместитель главного врача по организации стационарной помощи, заведующая отделением кардиологии многопрофильной клиники «К+31» Ольга Рябенкова.





По её словам, больше других на магнитные бури реагируют люди с хроническими заболеваниями. При этом у здоровых россиян это явление может вызывать лёгкую утомляемость или изменения в настроении.





«Необходимо отслеживать прогнозы погоды и приближающихся магнитных бурь для адекватной и своевременной подготовки, соблюдать режим — речь о здоровом сне в первую очередь, снизить физическую активность на этот период, минимизировать вредные привычки — алкоголь, сигареты и другие», — пояснила Рябенкова в беседе с «Известиями».

«Есть данные, что колебания магнитного поля Земли могут вступать в резонанс с водителем сердечного ритма (участком сердечной мышцы, в котором генерируются импульсы), замедлять кровоток в мелких сосудах, снижать способность тканей усваивать кислород», — объяснила невролог.