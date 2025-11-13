Врач назвал важную прививку, которую необходимо сделать осенью
Врач Осипов: в Подмосковье можно вакцинироваться от пневмококковой инфекции
В разгар сезонного подъёма заболеваемости внебольничной пневмонией врачи напоминают о самых эффективных мерах профилактики — вакцинации.
Главный врач Домодедовской центральной больницы Андрей Осипов в беседе с «Радио 1» призвал сделать прививки от гриппа и пневмококка для защиты от тяжелых форм пневмонии.
«От гриппа вакцинацию нужно делать ежегодно. Для того, чтобы сформировался иммунитет, нужно две недели. И когда люди болеют после прививки, значит, не сформировался еще иммунитет», —объяснил он.
Врач добавил, что состав вакцины против гриппа ежегодно обновляется с учётом рекомендаций ВОЗ и мониторинга Роспотребнадзора, чтобы обеспечить защиту от актуальных штаммов вируса. Не менее важной является и прививка от пневмококковой инфекции, которая часто вызывает самые тяжелые формы пневмонии. Для разных возрастных групп действует свой график вакцинации.
«Пневмокок — это возбудитель, который вызывает наиболее тяжелые формы пневмонии. От него прививка делается по определенной схеме: она начинается в детском возрасте, а у пожилых людей — 2 раза с интервалом в 5 лет», — пояснил врач.
Андрей Осипов призвал не откладывать вакцинацию, отметив, что сделать прививку пока не поздно. Это простое и надежное средство защиты может уберечь от госпитализации и серьезных последствий для здоровья. Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту прикрепления.
Напоминаем, что в Подмосковье реализуется диспасеризация в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Записаться на диспансеризацию возможно на портале «Здоровье», по телефону 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.