Врач назвал важную прививку, которую необходимо сделать осенью

13 ноября 2025, 12:56

Врач Осипов: в Подмосковье можно вакцинироваться от пневмококковой инфекции

оригинал Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В разгар сезонного подъёма заболеваемости внебольничной пневмонией врачи напоминают о самых эффективных мерах профилактики — вакцинации.





Главный врач Домодедовской центральной больницы Андрей Осипов в беседе с «Радио 1» призвал сделать прививки от гриппа и пневмококка для защиты от тяжелых форм пневмонии.





«От гриппа вакцинацию нужно делать ежегодно. Для того, чтобы сформировался иммунитет, нужно две недели. И когда люди болеют после прививки, значит, не сформировался еще иммунитет», —объяснил он.

«Пневмокок — это возбудитель, который вызывает наиболее тяжелые формы пневмонии. От него прививка делается по определенной схеме: она начинается в детском возрасте, а у пожилых людей — 2 раза с интервалом в 5 лет», — пояснил врач.