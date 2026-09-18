«Расслабит кишечник»: Диетолог назвала полезные свойства свеклы

18 сентября 2026, 16:37

Диетолог Черняева: свекла положительно влияет на пищеварение и артериальное давление

Фото: iStock/zeleno

Свекла – продукт, без которого невозможно представить любимые блюда россиян: борщ, селедка под шубой, винегрет. Однако кто-то употребляет корнеплод в сыром виде. Как полезнее для организма?





Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Марина Черняева в беседе с «Радио 1» сообщила, что свеклу есть нужно, но в умеренных количествах.





«Свекла содержит много витаминов и микроэлементов, в ней есть органические кислоты: щавелевая и уксусная. Также она богата антиоксидантами и железом, поэтому ее можно употреблять при очень большом количестве заболеваний. Корнеплод может положительно влиять на артериальное давление и улучшать текучесть крови и пищеварение. Но не надо использовать свеклу и ее сок как лечебное средство, это может быть просто помощь в базовой терапии», — объяснила эксперт.