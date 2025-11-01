Россиян предупредили о противопоказаниях популярной осенней ягоды
Диетолог Бобровский: ягоды рябины вызывают язву
Рябина — осенняя ягода, необходимая для поддержания иммунитета и желудка. Однако специалисты советуют осторожнее употреблять этот продукт и знать меру.
Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что несмотря на всю пользу, рябина подходит не всем. И лучше соблюдать осторожность.
«Если вы никогда не употребляли рябину, то начните с небольших порций, может быть, граммов 30–50 в день», — посоветовал он.
Кроме того, по словам эксперта, у рябины есть ряд четких противопоказаний, например, повышение кислотности желудка.
«Это вызывает язвенную болезнь, гипотонию, низкое артериальное давление. Также иногда у людей имеется индивидуальная непереносимость или аллергия», — предупредил Бобровский.
Он добавил, что рябина прочно обосновалась в копилке русской народной медицины. Её используют не только в свежем виде и настойках, но и в более мягких формах.
«Используются протертые с медом ягоды рябины.Такой способ употребления — отличная альтернатива спиртовым настойкам. Он позволяет сохранить все ценные вещества ягоды — флавоноиды, органические кислоты и микроэлементы — без использования алкоголя. Чай из сушеных ягод, рябиновое варенье или ягоды, перетёртые с мёдом, — это и вкусно, и безопасно, и полезно для поддержки иммунитета и нормализации давления», — поделился диетолог.