Россиян предупредили о противопоказаниях популярной осенней ягоды

01 ноября 2025, 14:18

Диетолог Бобровский: ягоды рябины вызывают язву

Фото: iStock/svrid79

Рябина — осенняя ягода, необходимая для поддержания иммунитета и желудка. Однако специалисты советуют осторожнее употреблять этот продукт и знать меру.





Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что несмотря на всю пользу, рябина подходит не всем. И лучше соблюдать осторожность.





«Если вы никогда не употребляли рябину, то начните с небольших порций, может быть, граммов 30–50 в день», — посоветовал он.

«Это вызывает язвенную болезнь, гипотонию, низкое артериальное давление. Также иногда у людей имеется индивидуальная непереносимость или аллергия», — предупредил Бобровский.

«Используются протертые с медом ягоды рябины.Такой способ употребления — отличная альтернатива спиртовым настойкам. Он позволяет сохранить все ценные вещества ягоды — флавоноиды, органические кислоты и микроэлементы — без использования алкоголя. Чай из сушеных ягод, рябиновое варенье или ягоды, перетёртые с мёдом, — это и вкусно, и безопасно, и полезно для поддержки иммунитета и нормализации давления», — поделился диетолог.