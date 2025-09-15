Врач заявила о существенном ухудшении мужского репродуктивного здоровья

15 сентября 2025, 12:04

Андролог Новикова: подогрев сидений отрицательно сказывается на мужском здоровье

Фото: iStock/gorodenkoff

Здоровый образ жизни и регулярные обследования помогут надолго сохранить мужское здоровье. Об этом рассказала андролог, кандидат медицинских наук, основатель центра лечения мужского бесплодия «Андроэксперт» Елена Новикова.





На мужское здоровье влияют смартфоны в карманах, ноутбуки на коленях, подогрев сидений, частые походы в сауны, стресс, приём антидепрессантов и спортивных добавок, которые блокируют сперматогенез. Кроме того, качество спермы снижается с возрастом, пояснила эксперт.



Андролог посоветовала мужчинам начинать обследоваться с 20 лет, даже если они не планируют иметь детей в ближайшем будущем.





«К сожалению, тенденция ухудшения мужского репродуктивного здоровья очевидна: за последние 25–30 лет показатели фертильности снизились почти вдвое. При этом возраст отцовства сместился на 10–15 лет вперед», — рассказала Новикова в разговоре с «Газетой.Ru».

«Стоит ли мужчинам чаще проверять репродуктивное здоровье? Я не могу сказать, что всего того, что проходят в рамках диспансеризации, достаточно, однако это тот минимум, который должен быть», — приводит «Москва 24» слова парламентария.