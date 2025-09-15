Врач заявила о существенном ухудшении мужского репродуктивного здоровья
Андролог Новикова: подогрев сидений отрицательно сказывается на мужском здоровье
Здоровый образ жизни и регулярные обследования помогут надолго сохранить мужское здоровье. Об этом рассказала андролог, кандидат медицинских наук, основатель центра лечения мужского бесплодия «Андроэксперт» Елена Новикова.
На мужское здоровье влияют смартфоны в карманах, ноутбуки на коленях, подогрев сидений, частые походы в сауны, стресс, приём антидепрессантов и спортивных добавок, которые блокируют сперматогенез. Кроме того, качество спермы снижается с возрастом, пояснила эксперт.
Андролог посоветовала мужчинам начинать обследоваться с 20 лет, даже если они не планируют иметь детей в ближайшем будущем.
«К сожалению, тенденция ухудшения мужского репродуктивного здоровья очевидна: за последние 25–30 лет показатели фертильности снизились почти вдвое. При этом возраст отцовства сместился на 10–15 лет вперед», — рассказала Новикова в разговоре с «Газетой.Ru».
Однако эксперт добавила, что регулярные обследования, контроль веса, отказ от вредных привычек помогут сохранить мужское здоровье на долгие годы.
Тем временем зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что в России необходимо усилить урологическую и андрологическую службы.
«Стоит ли мужчинам чаще проверять репродуктивное здоровье? Я не могу сказать, что всего того, что проходят в рамках диспансеризации, достаточно, однако это тот минимум, который должен быть», — приводит «Москва 24» слова парламентария.
По его мнению, государству стоит создавать условия, чтобы мужчины чаще проходили обследования, и расширять существующие методы исследований в рамках углублённой диспансеризации.