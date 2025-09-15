Нарколог Казанцев: крепкий и слабый алкоголь одинаково опасны для мозга
Всем известно, что алкоголь разрушительно действует на организм человека, однако не многие могут полностью отказаться от него.
Врач-психиатр, нарколог высшей категории Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» назвал алкоголь смертоносным орудием.
«Для мозга все равно, крепкий алкоголь или легкий. То есть, если выпиваешь несколько литров того же пива или вина, это уже риск», — сказал он.
По его словам, в 21 веке алкоголь не является психоактивным веществом, он наоборот — притупляет сознание, блокирует префронтальную зону, а в дальнейшем человек засыпает или становится заторможенным. Такое состояние не актуально для молодежи, потому что им нужно быть постоянно активными, продуктивными и «извергать кучу идей».
«Но у людей более старшего возраста довольно часто алкоголь является входными воротами, то есть как социально приемлемый наркотик. Он расслабляет, отключает голову, действуя на центральную нервную систему», — объяснил нарколог.
Он отметил, что очень опасно, когда человек теряет количественный контроль, потому что после этого наступает био-социо-духовная пустота и разрушение организма.