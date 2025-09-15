Нарколог Казанцев: крепкий и слабый алкоголь одинаково опасны для мозга

15 сентября 2025, 11:48

Фото: istockphoto/cagkansayin

Всем известно, что алкоголь разрушительно действует на организм человека, однако не многие могут полностью отказаться от него.





Врач-психиатр, нарколог высшей категории Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» назвал алкоголь смертоносным орудием.





«Для мозга все равно, крепкий алкоголь или легкий. То есть, если выпиваешь несколько литров того же пива или вина, это уже риск», — сказал он.

«Но у людей более старшего возраста довольно часто алкоголь является входными воротами, то есть как социально приемлемый наркотик. Он расслабляет, отключает голову, действуя на центральную нервную систему», — объяснил нарколог.