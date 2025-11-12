В Госдуме отвергли идею разрешить работу на больничном

12 ноября 2025, 23:43

Депутат Бессараб отвергла идею разрешить работу на больничном

Фото: istockphoto / AntonioGuillem

Инициатива о внесении в Трудовой кодекс РФ статьи, разрешающей работать во время больничного с сохранением дохода, не получит поддержки. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





По словам депутата, листок нетрудоспособности выдаётся не за «просто чих». Если врач принял решение о больничном, это означает, что человеку действительно нужен период покоя и восстановления. Особенно это актуально при вирусных заболеваниях, так как работа в таком состоянии может привести к распространению инфекции.



Бессараб также считает, что инициатива может спровоцировать начальников навязывать работу заболевшим.



«Товарищ Иванов, а вы точно не легко болеете? Точно на вас нельзя сейчас скинуть в дистанционном формате вот этот отчет? То есть начнут стремиться к тому, чтобы навалить дополнительную работу при любых обстоятельствах», — сказала депутат в беседе с телеканалом «Москва 24».