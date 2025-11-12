В Госдуме отвергли идею разрешить работу на больничном
Инициатива о внесении в Трудовой кодекс РФ статьи, разрешающей работать во время больничного с сохранением дохода, не получит поддержки. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По словам депутата, листок нетрудоспособности выдаётся не за «просто чих». Если врач принял решение о больничном, это означает, что человеку действительно нужен период покоя и восстановления. Особенно это актуально при вирусных заболеваниях, так как работа в таком состоянии может привести к распространению инфекции.
Бессараб также считает, что инициатива может спровоцировать начальников навязывать работу заболевшим.
«Товарищ Иванов, а вы точно не легко болеете? Точно на вас нельзя сейчас скинуть в дистанционном формате вот этот отчет? То есть начнут стремиться к тому, чтобы навалить дополнительную работу при любых обстоятельствах», — сказала депутат в беседе с телеканалом «Москва 24».С предложением ввести «адаптивный режим труда» ранее выступил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, многие сотрудники при некоторых заболеваниях способны эффективно работать в облегчённом режиме из дома. Инициатива позволит сохранить занятость и доходы граждан, а работодатели смогут минимизировать потери от отсутствия ключевых специалистов, уверен парламентарий.