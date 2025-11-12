12 ноября 2025, 04:33

Пульмонолог Авдеев: В России возросла заболеваемость внебольничной пневмонией

Фото: iStock/Valeriy_G

В России отмечается рост внебольничной пневмонии. Показатель заболеваемости достиг 629 случаев на 100 тысяч населения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного внештатного пульмонолога Минздрава РФ, директора Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергея Авдеева.