В России возросла заболеваемость внебольничной пневмонией
В России отмечается рост внебольничной пневмонии. Показатель заболеваемости достиг 629 случаев на 100 тысяч населения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного внештатного пульмонолога Минздрава РФ, директора Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергея Авдеева.
Эксперт напомнил о главном симптоме, характерном для пневмонии — кашле с выделением мокроты. Также больные могут заметить у себя одышку, боли в грудной клетке при дыхании и кровохарканье.
Авдеев отметил, что, несмотря на рост заболеваемости, показатели летальности остаются стабильными из года в год. Уровень смертности от внебольничной пневмонии составляет около 8 случаев на 100 тысяч населения.
Ранее певица Мона рассказала своим подписчикам о проблемах со здоровьем: она болеет уже около месяца, но диагноз был поставлен лишь недавно. Выяснилось, что у звезды двусторонняя пневмония, а также сопутствующие заболевания — гайморит и синусит.
