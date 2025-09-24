Россиянам рассказали, как выбрать хорошего пластического хирурга
Хирург Алексанян: врач должен говорить о возможных осложнениях после пластики
Пластический хирург должен заранее предупредить о возможных осложнениях после операции и показать фото результатов своих работ. Об этом рассказал главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян.
По его словам, на первой консультации врач должен тщательно выслушать пациента, выяснить, что именно во внешности его не устраивает, уточнить ожидания от операции, ответить на все вопросы и развеять опасения.
«Если врач спешит, перебивает или больше говорит о своих успехах, чем о ваших потребностях, это может быть поводом рассмотреть возможность обратиться к другому специалисту», — отметил Алексанян в разговоре с RuNews24.ru.
Он также посоветовал уходить от пластического хирурга, который гарантирует идеальные результаты.
Кроме того, добросовестный врач обязан предупредить о возможных осложнениях, поскольку даже самая простая операция несёт в себе определённые риски, предупредил эксперт.
Алексанян добавил, что хирург не должен проявлять настойчивость, торопит с принятием решения, предлагает скидку. В этом случае стоит поискать другого специалиста.
«Пациент должен иметь время на размышления, на то, чтобы собрать дополнительную информацию, проконсультироваться с другими специалистами», — пояснил врач.
Пациенту также стоит убедиться, что потенциальный доктор имеет необходимую квалификацию, и ознакомиться с фотографиями его предыдущих работ, чтобы иметь возможность оценить его профессионализм.