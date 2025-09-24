Россиянам рассказали, как выбрать хорошего пластического хирурга

24 сентября 2025, 18:06

Хирург Алексанян: врач должен говорить о возможных осложнениях после пластики

Фото: iStock/gorodenkoff

Пластический хирург должен заранее предупредить о возможных осложнениях после операции и показать фото результатов своих работ. Об этом рассказал главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян.





По его словам, на первой консультации врач должен тщательно выслушать пациента, выяснить, что именно во внешности его не устраивает, уточнить ожидания от операции, ответить на все вопросы и развеять опасения.





«Если врач спешит, перебивает или больше говорит о своих успехах, чем о ваших потребностях, это может быть поводом рассмотреть возможность обратиться к другому специалисту», — отметил Алексанян в разговоре с RuNews24.ru.

«Пациент должен иметь время на размышления, на то, чтобы собрать дополнительную информацию, проконсультироваться с другими специалистами», — пояснил врач.