«Слететь с катушек»: Нарколог назвал неожиданную причину алкоголизма
Нарколог Казанцев: наследственность является одно из причин алкоголизма
Ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский день трезвости в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа жизни.
Врач-психиатр, нарколог высшей категории Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что в России стало пить меньше людей, и алкоголь уже не считается ярким психоактивным веществом.
«Это как пережиток прошлого. У более старшего поколения есть определенная ритуальная форма употребления алкоголя, есть и запои, и похмелье. А у молодежи такого тренда нет», — сказал он.
По словам эксперта, алкоголь является нейротоксином, поражающим большое количество органов и систем, и кому-то достаточно пары лет употребления по чуть-чуть, чтобы «слететь с катушек».
«У человека есть био-социо-духовная модель, то есть наследственная предрасположенность. Такой подарочек, к сожалению, передается через поколения. Социум также влияет, когда предлагают только за компанию выпить. Но на самом деле, зависимые уходят в запой на несколько дней и даже месяцев», — объяснил врач.
Он добавил, что алкоголь поражает ЖКТ и головной мозг, а резкий отказ от него может спровоцировать судорожные припадки, психозы, галлюцинозы, бред.
«Это уже белая горячка, когда человек не понимает, где находится. Поэтому нужно лечение проходить под наблюдением врачей-специалистов», — посоветовал Казанцев.