«Слететь с катушек»: Нарколог назвал неожиданную причину алкоголизма

11 сентября 2025, 20:04

Нарколог Казанцев: наследственность является одно из причин алкоголизма

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский день трезвости в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа жизни.





Врач-психиатр, нарколог высшей категории Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что в России стало пить меньше людей, и алкоголь уже не считается ярким психоактивным веществом.





«Это как пережиток прошлого. У более старшего поколения есть определенная ритуальная форма употребления алкоголя, есть и запои, и похмелье. А у молодежи такого тренда нет», — сказал он.

«У человека есть био-социо-духовная модель, то есть наследственная предрасположенность. Такой подарочек, к сожалению, передается через поколения. Социум также влияет, когда предлагают только за компанию выпить. Но на самом деле, зависимые уходят в запой на несколько дней и даже месяцев», — объяснил врач.

«Это уже белая горячка, когда человек не понимает, где находится. Поэтому нужно лечение проходить под наблюдением врачей-специалистов», — посоветовал Казанцев.