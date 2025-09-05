Нарколог Холдин предупредил о роковых последствиях подросткового курения

05 сентября 2025, 12:30

Нарколог Холдин: курящие подростки чаще пробуют наркотики

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

У начавших курить подростков быстрее, чем у взрослых людей, формируется зависимость от никотина. Кроме того, они чаще, чем их некурящие ровесники, пробуют наркотики. Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.





Мозг подростка находится в стадии активного развития, и никотин легко встраивается в процессы синтеза «гормона удовольствия» дофамина.





«Из-за этого никотиновая зависимость у подростков формируется всего за несколько недель. При этом протекает она в тяжелой форме: подростки выкуривают в сутки больше сигарет», — сказал Виталий Холдин.

«Связь между пробой никотина и пробой наркотиков у подростков действительно есть. То есть курящие подростки пробуют наркотики чаще, чем некурящие», — пояснил нарколог.