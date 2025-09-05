Нарколог Холдин предупредил о роковых последствиях подросткового курения
Нарколог Холдин: курящие подростки чаще пробуют наркотики
У начавших курить подростков быстрее, чем у взрослых людей, формируется зависимость от никотина. Кроме того, они чаще, чем их некурящие ровесники, пробуют наркотики. Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Мозг подростка находится в стадии активного развития, и никотин легко встраивается в процессы синтеза «гормона удовольствия» дофамина.
«Из-за этого никотиновая зависимость у подростков формируется всего за несколько недель. При этом протекает она в тяжелой форме: подростки выкуривают в сутки больше сигарет», — сказал Виталий Холдин.Тревогу вызывает также корреляция между подростковым курением и употреблением наркотиков.
«Связь между пробой никотина и пробой наркотиков у подростков действительно есть. То есть курящие подростки пробуют наркотики чаще, чем некурящие», — пояснил нарколог.Он подчеркнул, что важно как можно сильнее отсрочить первую пробу никотина, в том числе, в форме электронных сигарет. А лучше всего полностью исключить никотин и алкоголь из жизни семьи, чтобы не показывать детям плохой пример.