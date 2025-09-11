Нарколог Холдин назвал четыре способа отказаться от алкоголя

11 сентября 2025, 11:01

оригинал Фото: istockphoto.com/cagkansayin

Алкоголь разрушает здоровье человека, однако отказаться от спиртных напитков не так просто. О способах, которыми помогут облегчить путь к трезвости, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.





Он посоветовал первоначально ставить перед собой не глобальные, а вполне достижимые цели: например, уменьшить частоту и объём употребления спиртного.





«Сперва ограничьте себя одной-двумя порциями спиртного в неделю. А потом постепенно замените алкоголь на альтернативные напитки — кофе, чай, воду с лимоном», — сказал Виталий Холдин.

«Гуляйте, займитесь зарядкой, бегом. Посвятите свободное время танцам, спорту, закаливанию. В качестве хобби подойдут и рыбалка, и баня», — посоветовал нарколог.

«На период отказа от алкоголя можно обратиться за поддержкой к тем близким, которые придерживаются трезвого образа жизни», — уточнил Виталий Холдин.