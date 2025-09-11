Стало известно, почему в России появляется всё больше поддельного алкоголя
Доцент Черниговский: часть алкогольного рынка уходит в тень на фоне роста цен
Доля российского алкогольного рынка вынуждена уходить в теневой сегмент из-за резкого увеличения цен. Об этом рассказал доцент Президентской академии в Петербурге и руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.
Он отметил, что такая тенденция приводит к значительному росту количества поддельного спиртного.
«Это влияет на увеличение самогоноварения, рост нелегальных онлайн-продаж, а также расширение рынка поддельных акцизных марок. На этом фоне в ряде регионов участились случаи изъятия паленого алкоголя», — рассказал Черниговский в разговоре с «Постньюс».
Он подчеркнул, что принципиальной разницы в ценах между поддельным и акцизным алкоголем нет. По словам эксперта, минимальная розничная стоимость бутылки 0,5 л легальной водки составляет 349 рублей, а в теневом секторе — 150 рублей.