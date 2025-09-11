Стало известно, почему в России появляется всё больше поддельного алкоголя

11 сентября 2025, 12:45

Доцент Черниговский: часть алкогольного рынка уходит в тень на фоне роста цен

Фото: iStock/NVS

Доля российского алкогольного рынка вынуждена уходить в теневой сегмент из-за резкого увеличения цен. Об этом рассказал доцент Президентской академии в Петербурге и руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.





Он отметил, что такая тенденция приводит к значительному росту количества поддельного спиртного.





«Это влияет на увеличение самогоноварения, рост нелегальных онлайн-продаж, а также расширение рынка поддельных акцизных марок. На этом фоне в ряде регионов участились случаи изъятия паленого алкоголя», — рассказал Черниговский в разговоре с «Постньюс».