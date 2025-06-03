Сомнолог назвала неожиданные продукты, которые улучшают качество сна

03 июня 2025, 18:10

Сомнолог Лебедева: молоко, киви и орехи на ночь улучшают сон

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Молоку издревле присваивали чудодейственные свойства. Широко известны знаменитые молочные ванны, которые египетская царица Клеопатра принимала для омоложения кожи. Напитком лечат больных туберкулезам. Также стакан теплого молока рекомендуется выпивать на ночь тем, кто испытывает сложности с засыпанием.





Врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог Дарья Лебедева в беседе с «Радио 1» заявила, что в некоторых случаях теплое молоко, действительно, помогает легко уснуть, потому что возвращает в детство, где все было хорошо и беззаботно.





«Теплое молоко расслабляет, это парасимпатическое. Но не все люди могут его пить, у некоторых может быть непереносимость», — сказала эксперт.

«Нужно, чтобы ужин был легкий, легкоусвояемый, с низким гликемическим индексом, то есть это не слишком сладкие продукты, не слишком жирные и не слишком острые. Например, перед сном съесть легкий нежирный сыр, индейку, орешки (семена тыквы, миндаль, грецкий орех содержат магний, который успокаивает). Вместо молока можно использовать травяные чаи, они обладают легкими седативными свойствами», — объяснила врач.