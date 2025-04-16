Сомнолог поделилась лайфхаками для быстрого восстановления после джетлага

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Основные симптомы синдрома смена часового пояса или так называемого джетлага — это расстройства ЖКТ, нарушение режима сна и общая подавленность, слабость. Об этом рассказала член Российского общества сомнологов Алена Максимова. По ее словам, также иногда могут встречаться снижение концентрации и головные боли.
В беседе с «Москвой 24» специалист поделилась несколькими лайфхаками для быстрого восстановления после смены часового пояса.
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«Во-первых, нужно сразу строить режим по местному времени, а не отсыпаться. Во-вторых, не налегать на новую кухню: питаться дробно, а из еды выбирать что-то легко усваиваемое. В-третьих, для лучшего качества сна физическую активность необходимо перенести на первую половину дня», — приводит издание слова эксперта.В то же время врач-психотерапевт Рашид Хамидуллин поделился советами, которые помогут не выгореть во время помощи другим людям. Как передает «Сiбдепо» со ссылкой на РИАМО, он указал на важность установления границ, понимания ограниченности собственных возможностей и признания своих потребностей. Врач подчеркнул, что альтруизм — ценное качество, которое необходимо развивать осознанно и в рамках разумного.
«Нужна поддержка других людей. Обсуждение переживаний с коллегами или друзьями может быть полезным для снижения стресса. Саморефлексия, по мнению доктора, также важна. Оценка мотиваций и эмоций поможет понять, что действительно движет альтруизмом и выявить возможные причины выгорания», — говорится в материале.Читайте также:
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Данил Пономарев